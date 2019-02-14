РИАМО - 14 фев. Специальные кассы для маломобильных групп граждан появятся на 26 остановочных пунктах МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В рамках создания доступной среды для маломобильных граждан на 26 остановочных пунктах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) появятся специальные кассовые окна для людей с ограниченными возможностями. Они будут расположены ниже остальных окон, что повысит уровень комфорта для маломобильных граждан при поездках на МЦД», - говорится в сообщении.

Впоследствии при необходимости количество кассовых окон для маломобильных граждан может быть увеличено.

Поезда «Иволга», которые будут курсировать по МЦД-1 и МЦД-2, также приспособлены для маломобильных граждан. В них увеличены дверные проемы и межвагонные переходы, появились места для колясок и просторные туалетные комнаты.

Первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 – 38. Всего планируется создание пяти диаметров. График работы МЦД будет таким же, как и у столичного метро — с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик. Оплатить проезд по МЦД можно будет картой «Тройка».