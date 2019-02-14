РИАМО – 14 фев. С 1 февраля начался прием заявлений на зачисление в первый класс школ Орехово-Зуева, на данный момент принято 456 заявлений, об этом сообщила начальник управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево Ирина Лазарева.

«Количество мест, предоставляемых для первоклассников в школах Орехово-Зуева, на данный момент намного больше, чем подано заявлений. На 11 февраля получено 456 заявлений, а общее количество мест для первоклассников – 1400», – сказала Лазарева.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на рассмотрение заявления дается семь дней. На данный момент среди образовательных учреждений городского округа пользуются наибольшим спросом школы №№14, 11 и 20.