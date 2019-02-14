РИАМО - 14 фев. По данным Московской биржи, курс евро в четверг поднялся до 75 рублей, сообщает Газета.ru.

«Согласно информации на 10:04 по московскому времени, курс доллара уменьшился на 6 копеек и достиг показателя в 66,45 рубля, а курс евро вырос на 2 копейки и составил 74,92 рубля. До этого курс европейской валюты поднимался до 75 рублей», - говорится в сообщении.

При этом вчера, 13 февраля, рубль умеренно вырос по отношению к американской и европейской валютам на открытии торгов.