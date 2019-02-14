РИАМО - 14 фев. После прошедшего снегопада в Москве ведется усиленная работа по очистке крыш от снега и наледи, сообщил РИАМО заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В снегопад, начавшийся ночью 12 февраля и продолжавшийся весь следующий день, выпало 12 сантиметров снега.

«Просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ», – отметил Бирюков.

Он уточнил, бригады оснащены необходимым инвентарем, средствами связи и страховочными поясами. В ходе работ выставляется стационарное ограждение. Для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики.

Синоптики ранее сообщали, что в четверг в Московском регионе существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 4 – минус 2 градуса, по области – минус 5 – 0 градусов.