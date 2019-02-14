РИАМО - 14 фев. В подмосковных школах состоялось итоговое собеседование по русскому языку, в нем приняли участие свыше 75 тысяч девятиклассников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«На территории Московской области 13 февраля более 75 тысяч девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. При его проведении было задействовано порядка 1,4 тысячи образовательных организаций. 76 обучающихся проходили испытание на дому», – сказала Забралова.

По ее словам, ребята достойно справились с испытанием. Результаты собеседования станут известны участникам не позднее 19 февраля.

«За ходом проведения собеседования наблюдали 1349 аккредитованных общественных наблюдателей. Выпускники, получившие «незачет», не явившиеся на собеседование по уважительной причине, не завершившие итоговое собеседование по уважительной причине, получат возможность повторной сдачи – 13 марта и 6 мая», – заключила Забралова.