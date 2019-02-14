РИАМО - 14 фев. В Москве коммунальные службы продолжают вести работы по уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме, в связи со сложными погодными условиями проведен весь комплекс противогололедной обработки проезжей части и тротуаров, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В снегопад, начавшийся ночью 12 февраля и продолжавшийся весь следующий день, выпало 12 сантиметров снега.

«На улицах города сейчас работают 62,5 тысячи человек, задействовано 8,5 тысяч единиц уборочной техники и более 2 тысяч самосвалов для вывоза снега», - сказал Бирюков.

Синоптики ранее сообщали, что в четверг в Московском регионе существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 2 градуса, по области - минус 5 - 0 градусов.