РИАМО - 14 фев. Столичным автолюбителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за сложной ситуации на дорогах из-за гололеда, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Если не хотите терять время в пробках, то сегодня для вас (работают - ред.) метро, «Мосгортранс» и МЦК. А все потому, что на смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко. Кроме того, в городе полным ходом идет уборка снега», – говорится в сообщении.

Накануне Московский регион накрыл сильнейший за зиму снегопад. За прошедшие сутки в Подмосковье выпало около 19% от месячной нормы осадков, в Москве – порядка 8%.

В четверг погодные условия в Москве и Московской области начнут меняться: температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 4 – минус 2 градуса, по области – минус 5 – 0 градусов.