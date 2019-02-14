РИАМО - 14 фев. Фотомодель и Instagram-блогершу Киру Майер задержали в столице за неправомерное ношение форменной одежды полиции и мелкое хулиганство, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее Майер и ее знакомый облачились в форму работников МВД и вышли на улицы столицы, чтобы устроить «голый пранк». Девушка задавала прохожим провокационные вопросы, после чего показывала им свою грудь. Позже она извинилась за неудачный розыгрыш и отметила, что форма была ненастоящей, при этом она не собиралась каким-либо образом оскорблять чувства сотрудников правопорядка.

«Сотрудники полиции задержали гражданку, которая обращалась с вопросами к горожанам, показывая обнаженную часть тела. Ею оказалась 25-летняя ранее судимая девушка, которая, не являясь сотрудником органов внутренних дел, находилась в форменной одежде сотрудника правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В отношении девушки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) и статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Кира Майер – модель, популярная в Instagram. В начале осени 2018 года ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы за драку с полицией. Девушка набросилась на инспекторов ДПС, когда они составляли в отношении нее протокол за вождение без прав.

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