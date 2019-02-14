РИАМО - 14 фев. Более 472 тысяч пассажиров воспользовались поездами Московского центрального кольца 13 февраля, это является рекордом по дневному пассажиропотоку на МЦК с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В среду, 13 февраля, в день сильнейшего за последние годы снегопада в Московском регионе более 472 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточками» на Московском центральном кольце. Это суточный рекорд по пассажиропотоку на МЦК с начала 2019 года», - говорится в сообщении.

В уборке снега на радиальных линиях Московской железной дороги и МЦК были задействованы более 7 тысяч железнодорожников, а также пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины.

Неблагоприятные погодные условия не повлияли на график движения «Ласточек» МЦК.

За прошедшие сутки в Московском регионе прошел сильный снегопад. В Подмосковье выпало около 19% от месячной нормы осадков, в Москве – порядка 8%. Месячная норма осадков составляет 36 миллиметров.

Суточный рекорд по пассажиропотоку с начала движения на кольце был установлен 7 ноября 2018 года – «Ласточки» перевезли более 500 тысяч человек.