РИАМО - 14 фев. Более 472 тысяч пассажиров воспользовались поездами Московского центрального кольца 13 февраля, это является рекордом по дневному пассажиропотоку на МЦК с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
В уборке снега на радиальных линиях Московской железной дороги и МЦК были задействованы более 7 тысяч железнодорожников, а также пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины.
Неблагоприятные погодные условия не повлияли на график движения «Ласточек» МЦК.
За прошедшие сутки в Московском регионе прошел сильный снегопад. В Подмосковье выпало около 19% от месячной нормы осадков, в Москве – порядка 8%. Месячная норма осадков составляет 36 миллиметров.
Суточный рекорд по пассажиропотоку с начала движения на кольце был установлен 7 ноября 2018 года – «Ласточки» перевезли более 500 тысяч человек.
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