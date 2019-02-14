РИАМО - 14 фев. В Московской области оперативные бригады, устраняющие нарушения в работе объектов ЖКХ, будут приезжать быстрее, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В настоящее время в структуре Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) создаются четыре территориальных подразделения, которые будут размещены на севере, юге, западе и востоке региона. Это позволит повысить оперативность реагирования специалистов МОС АВС на технологические нарушения, происходящие на объектах жилищно-коммунального комплекса», – сказал Пестов.

Новые структурные подразделения МОС АВС создаются на базе существующих территориальных участков оперативного контроля. Они будут расширены, дополнительно укомплектованы кадрами и оснащены спецтехникой и оборудованием, необходимыми для полноценной работы на подведомственной территории.

После проведения реорганизации территориальные подразделения смогут более оперативно оказывать муниципальным образованиям помощь в ликвидации нарушений на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отмечается в материале.

Ранее основная часть выездного персонала, спецтехники и оборудования была сосредоточена на базе аппарата управления МОС АВС в Орехово-Зуеве, что затрудняло оперативный выезд бригад на отдаленные территории Московской области.

Специалисты МОС АВС оказывают помощь предприятиям ЖКХ муниципальных образований Подмосковья при ликвидации сбоев в работе объектов коммунального комплекса. В их распоряжении находятся более 240 единиц различной техники и специального оборудования, в том числе 2 мобильные канализационно-насосные станции, более 20 единиц насосного оборудования различной мощности, шесть передвижных модульных котельных, резервные источники электропитания для оперативного восстановления электроснабжения объектов ЖКХ, и другое оборудование.