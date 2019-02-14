РИАМО - 14 фев. В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, внутри страны спрос растет медленно, а экспорт сдерживает недостаток мощностей в портах, сообщает в четверг газета «Ведомости».

В 2011 году перед нефтяными компаниями была поставлена задача по увеличению выпуска бензина, дизтоплива, авиакеросина. Нефтяники увеличили производство бензина за счет модернизации заводов или строительства новых установок. Еще девять НПЗ будут модернизированы до 2026 года, что увеличит производство бензина класса «Евро-5» на 3 миллиона тонн.

«Уже сейчас сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Но из-за того, что внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция, производителям придется решать новую задачу – искать эффективные каналы сбыта», - говорится в презентации Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

По данным министерства энергетики РФ, в 2018 году производство бензина выросло на 200 тысяч тонн до 39,4 миллиона, в тоже время экспорт сократился на 100 тысяч тонн до 4 миллионов по отношению к 2017 году. Поэтому эксперты Argus Consulting не прогнозируют какого-то значительного роста выпуска и экспорта бензина в этом году.

Директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что по мере модернизации НПЗ производство бензина будет расти, поэтому можно ожидать увеличения профицита.

«Некоторые российские НПЗ будут вынуждены сократить выпуск бензина. Возможным вариантом для них будет увеличение выпуска и экспорта прямогонного бензина (нафта), а также отдельных компонентов бензина, найти спрос на которые легче», - уточняет старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.