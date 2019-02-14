РИАМО – 14 фев. На российских дорогах начнут укладывать «суперасфальт», который сможет «учитывать» климатические особенности и интенсивность движения в конкретном регионе, пишет в четверг газета «Известия».

«Методология объемного проектирования дорожного покрытия с рабочим названием «Суперасфальт» будет включена в ГОСТ. Сейчас по заказу Федерального дорожного агентства ведется разработка соответствующего стандарта», – говорится в статье.

«Суперасфальт» позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата субъекта РФ и транспортных нагрузок. Он основан на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, применяемых в Европе и США.

Состав тестируют в лаборатории с учетом транспортной нагрузки дороги и максимально высоких и низких температурных колебаний за последние 20 лет в конкретном районе строительства. Другая особенность системы – использование местных материалов (песок, щебень) и ресайклинг, то есть использование при приготовлении асфальтобетона старого покрытия.

Испытания новой технологии длились на протяжении трех лет. Применение подобных асфальтобетонных смесей позволит увеличить срок службы покрытия c 4-5 до 12 лет.

«Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику», – сообщили газете в Росавтодоре.

В ведомстве подчеркнули, что действующая система оценки качества и подбора асфальта по ГОСТ 9128 устарела.

По новому методу уже построено более сотни участков дорог федерального и регионального значения, в основном в Московской области и Северо-Западном федеральном округе России. В частности, методология объемного проектирования асфальтобетонных смесей использовалась на участках трасс А-114 Вологда –Тихвин, М-5 «Урал», А-108 «Московское большое кольцо». Всего по технологии построено порядка 550 километров федеральных автодорог.

С применением Superpave также уложено 8,6 километра дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы «Таврида», открытый для движения в конце 2018 года.