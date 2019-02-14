РИАМО - 14 фев. Юморист, резидент Comedy Club Семен Слепаков опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что 39-летний продюсер и шоумен Семен Слепаков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за сердечного заболевания, которое якобы было диагностировано у артиста уже давно.

«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова (Гарик Харламов, коллега Слепакова по Comedy Club - ред.). <…> Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в «Крокусе» 17 февраля. Всех с Днем влюбленных! Не болейте», – написал артист в своем Instagram.