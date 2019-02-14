РИАМО - 14 фев. Власти Московской области уделяют большое внимание цифровизации услуг, которые должны быть понятны и удобны каждому жителю, сообщил в ходе панельной сессии на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Любое избыточное присутствие чиновника, отсутствие алгоритма действия ведет к волоките. Наша задача в регионе - очень внимательно оцифровывать услуги и делать так, чтобы они были абсолютно понятны, удобны каждому жителю», - сказал Воробьев.

По его словам, для работы в сфере цифровизации должна существовать IT-платформа. В Московской области такой платформой является портал «Добродел».

Губернатор отметил, что портал позволяет решать большое количество проблем и вопросов.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.