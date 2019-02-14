РИАМО - 14 фев. Пожарные спасли четырех человек во время возгорания в жилом доме в столичном районе Люблино, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме №34 по улице Краснодонской поступило в 08:55 в четверг. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры спасен человек, он передан медикам для проверки. С вышерасположенных этажей спасены три человека», – говорится в сообщении.

В 09:18 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.