РИАМО - 14 фев. В конце этой недели в Москве и Подмосковье ожидается очередное потепление, погода будет облачной, все выходные будут идти незначительные осадки, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В пятницу, субботу, воскресенье на нас надвигается очередной циклон. Идет очередная порция тепла. До вторника погода облачная. Причем завтра небольшой снег, переходящий в мокрый снег. На субботу даем небольшие осадки, но будет гололедица. И в воскресенье небольшие осадки», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ночь на субботу в Московском регионе ожидается от плюс 1 до минус 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. В воскресенье ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов днем и ночью. Ветер в эти дни будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. В пятницу и субботу могут быть порывы до 17 метров в секунду.