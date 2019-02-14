РИАМО – 14 фев. Картины на временной экспозиции в Государственной Третьяковской галерее оснастили новой системой охраны от краж, которая была разработана отечественной компанией «Стрелец», сообщает РИА Новости.

«После того знаменитого случая (кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» - ред.) система уже стоит в Третьяковке на этой временной экспозиции. Можете посмотреть – наша система уже стоит», – сказал исполнительный директор группы компаний «Стрелец» Михаил Левчук.

Охранная система состоит из датчика, крепящегося на картину. В случае движения он передает сигнал тревоги на браслеты охраны, напоминающие умные часы. Сотрудники будут знать, какая картина сдвинута с места и в каком зале она находится.

Датчик стоит порядка 1,5 тысяч рублей. Заряда аккумулятора в нем хватает на 12 часов работы, отмечается в материале.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам.

Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого до 27 марта. Утром 1 февраля полотно вернули на выставку. Картина помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации. В музее также усилили охрану.

До конца февраля Минкультуры России проводит комплексные поверки систем безопасности в ГМИИ имени Пушкина, Эрмитаже и Русском музее. По итогам проверок будут подготовлены комплексные рекомендации, связанные с усилением мер безопасности и охраны музеев.