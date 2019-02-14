РИАМО - 14 фев. В Москве арестовали заказчика и троих его соучастников, обвиняемых в похищении и убийстве арбитражного управляющего в 2016 году, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении 45-летнего жителя столицы и троих его соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение, совершенное с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека).

«По данным следствия, заказчик принял решение об убийстве 55-летнего арбитражного управляющего, который сопровождал процедуру его банкротства в Арбитражном суде города Москвы. Для этого он вступил в преступный сговор со своими знакомыми. В ноябре 2016 года обвиняемые похитили мужчину и вывезли его за пределы Москвы. В апреле 2017 года в лесополосе на территории Московской области было обнаружено тело потерпевшего», – сказала Иванова.

По ее словам, столичные следователи разработали план расследования, позволивший в дальнейшем установить события преступления. Затем были получены данные, указывающие на причастность жителя столицы и троих его соучастников к инкриминируемым им деяниям.

В настоящее время обвиняемым по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств по делу, а также установление иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», – заключила Иванова.