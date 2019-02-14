РИАМО - 14 фев. Премиальный внедорожник Cadillac Escalade стоимостью 4,5 миллиона рублей похитили в районе Алтуфьевского шоссе в столице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление о краже поступило от 34-летнего генерального директора одной из столичных компаний.

«Неизвестный по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 80 совершил кражу автомашины Cadillac Escalade, принадлежащей ООО. Материальный ущерб составил около 4,5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.