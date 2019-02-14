РИАМО - 14 фев. За прошедшие сутки железнодорожники очистили от снега порядка 800 километров путей Московской железной дороги и вывезли с полигона МЖД более 80 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В ликвидации последствий сильнейшего снегопада, накрывшего накануне Московский регион, задействованы пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины и более 7 тысяч железнодорожников. В настоящее время продолжаются непрерывные работы по уборке снега», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, также усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать пригородным и пассажирским поездам.

Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что за прошедшие сутки в Подмосковье выпало около 19% от месячной нормы осадков, в Москве – порядка 8%.