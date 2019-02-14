РИАМО - 14 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье выпало около 19% от месячной нормы осадков, в Москве – порядка 8%, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За вчерашний день выпало 3 миллиметра осадков в Москве. Ночью осадков не было. В Московской области выпало 7 миллиметров осадков. Месячная норма осадков составляет 36 миллиметров. Получается, что в Москве выпало до 8%, в Подмосковье - около 19%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в четверг в Московском регионе существенных осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщали, что в четверг погодные условия в Москве и Московской области начнут меняться: температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 2 градуса, по области - минус 5 - 0 градусов.