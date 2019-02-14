РИАМО - 14 фев. Полицейские отдела МВД «Одинцовское» по итогам рейда изъяли из незаконного оборота более 330 литров незамерзающей жидкости, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе рейда на территории торгового комплекса, расположенного на улице Можайское шоссе, сотрудники полиции выявили два павильона, где осуществлялась продажа стеклоомывающей жидкости для автомобилей без соответствующей документации», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате исследования установлено, что изъятые образцы незамерзайки представляют собой водный раствор метилового спирта, использование которого в потребительских товарах запрещено, и по своему составу не соответствуют данным, указанным на этикетках бутылок.

«Из незаконного оборота изъято 335 литров с незамерзающей жидкостью», – добавила Петрова.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».