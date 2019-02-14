РИАМО - 14 фев. В День всех влюбленных для москвичей подготовили многочисленные праздничные мероприятия, среди которых концерты, мастер-классы по танцам и конкурс на самый долгий поцелуй, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На ВДНХ точкой любви станет каток «Ракета». Здесь с 17:00 до 23:00 для гостей будут проводить игры, конкурсы, викторины и танцевальные мастер-классы. На «Аллее влюбленных» создадут романтичную открытку. На катке заработает почта влюбленных – признания гостей зачитают со сцены. Кроме того, здесь установят игровой автомат в виде колеса под названием «Love Is…». Вращая его, можно будет получить подарок», – говорится в сообщении.

Кульминацией праздника станет ежегодный конкурс на самый долгий поцелуй. Победители получат призы.

В Доме-музее Марины Цветаевой откроют выставку Find Me in Museum фотохудожника Евгения Гриневича. Работы мастера доказывают: встретить любовь можно где угодно — в метро, в библиотеке или там, где совсем не ждешь. Начало в 19:00. Вход свободный. Выставка будет открыта до 28 февраля.

В «Аптекарском огороде» влюбленных ждут на ночном концерте «Дуэт в саду». Выступят солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев. Они исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Петра Чайковского и других композиторов, написанные специально для дуэтов.

На лекции «Адресаты любовной лирики Владимира Маяковского» можно будет узнать о женщинах, которые вдохновляли поэта. Встреча начнется в 19:00 в Музее Маяковского, на площадке «Квартира на Большой Пресне». Вход на лекцию платный, заказать билет и зарегистрироваться можно по телефону: + 7 (499) 255-01-86.

Галерея «Пересветов переулок» подготовила два тематических мероприятия для гостей, которым уже исполнилось 16 лет. На арт-вечеринку быстрых свиданий (speed dating) участникам нужно прийти в костюмах вымышленных персонажей. В этом образе и предстоит искать себе пару. А в соседнем зале пройдет караоке-вечер, где можно будет исполнить песни о любви – билеты будут продавать на месте.

В культурном центре «Москворечье» 16 февраля с 19:00 до 20:30 для пар и тех, кто только мечтает встретить свою вторую половинку, проведут мастер-класс по аргентинскому танго. Танцевать научат опытные хореографы.