РИАМО - 14 фев. Накануне вечером на Сокольнической линии московского метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На линии временно не было движения поездов от «Юго-Западной» до «Спортивной», а в обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами.

«Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено и введено в график», – говорится в сообщении.