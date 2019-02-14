РИАМО - 14 фев. Для Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова построят новый современный корпус в стиле хай-тек, девятиэтажное сооружение общей площадью 24 тысячи квадратных метров возведут в районе Замоскворечье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Корпус цифровых и информационных технологий РЭУ имени Плеханова создадут с учетом мировых тенденций в строительстве и архитектуре. Авторы проекта были вдохновлены стилем хай-тек. Фасады будут прозрачными, из прочного стекла, от солнца помещения защитят ламели, сделанные из алюминия и напоминающие по форме колонны. Главный вход украсит вывеска из нержавеющей стали с названием учебного заведения», – сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

На нескольких этажах будут открытые площадки-террасы, украшенные живыми растениями. В перерывах между лекциями в теплое время года студенты смогут отдыхать на зеленых террасах с видом на Серпуховскую площадь. В вечернее время на фасаде учебного корпуса будет зажигаться архитектурная подсветка.

Первый этаж отведут под конгресс-центр, столовую и вестибюль. Большую часть помещений нового корпуса – со второго этажа по шестой – займут компьютерные классы, ИТ-лаборатории и учебные аудитории. На седьмом этаже будут находиться кафедры, кабинеты и деканаты.

Спортивная зона с гимнастическими и тренажерными залами разместится на восьмом этаже. В цокольном этаже будет работать подземная парковка. Во дворе учебного корпуса высадят деревья, кустарники, цветы, посадят газон, установят деревянные скамейки и фонари.

В новом корпусе планируют готовить специалистов в сфере цифровых и информационных технологий. В вузе обучаются 26 тысяч студентов, работают более 1,7 тысячи преподавателей.

РЭУ имени Г.В. Плеханова входит в тридцатку лучших вузов России по версии международного рейтингового агентства RAEX. Согласно исследованию российской образовательной платформы Changellenge, в 2018 году университет вошел в топ-5 отечественных вузов, студенты которых лучше всего решают деловые задачи.