РИАМО - 14 фев. В 2019 году в столице благоустроят площадь Академика Доллежаля и территорию у станции метро «Красносельская», работы проведут в честь 120-летия со дня рождения знаменитого советского ученого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В память о нем мы планируем благоустроить площадь, названную его именем. Она будет вымощена гранитными плитами с изображением атома, а у главного входа в Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники установят памятник конструктору», – сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Сейчас на площади хаотично паркуются автомобили, практически отсутствует освещение, нет удобного подхода к зданию института. После благоустройства эта территория превратится в комфортное общественное пространство. Здесь установят новые фонари и организуют удобную парковку. Кроме того, на прилегающей территории высадят деревья и кустарники.

На улицах Лобачика и Верхней Красносельской, по которым проходит путь от института до станции метро «Красносельская», обновят дорожное покрытие, а тротуары расширят. Также там приведут в порядок и отремонтируют светофоры и заменят уличное освещение. Для пешеходов обустроят пандусы.

На остановках общественного транспорта установят современные павильоны, где можно укрыться от дождя, ветра и снега или отдохнуть в ожидании автобуса. На площади перед станцией метро заменят тротуарную плитку, а по дороге от нее к институту разобьют сквер, в котором появятся детские площадки.

Все ремонтные работы планируют завершить до конца года.

Николай Доллежаль (1899–2000) – советский ученый-энергетик, профессор, академик Академии наук СССР. Являлся главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции. Ему принадлежат научные труды по ядерной энергетике, работы, посвященные тепловым установкам и компрессорам.