РИАМО - 14 фев. На территории подмосковного Одинцовского городского округа произошла дорожная авария с участием двух транспортных средств, в ДТП есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

13 февраля в 10:25 в МЧС поступило сообщение о том, что в результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение двух транспортных средств на пересечении Луцинского шоссе и трассы А-107 в городе Звенигороде.

«Движение на автодороге не перекрывалось, разлива топлива нет, возгорания не последовало. В результате ДТП есть пострадавшие», - говорится в сообщении.