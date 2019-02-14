РИАМО - 14 фев. Следователи начали доследственную проверку по факту травмирования двух подростков на станции «Водники» Савеловского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 13 февраля вечером подростки 13 и 9 лет, следуя «зацепом» со станции «Хлебниково» Савеловского направления МЖД на крыше неустановленного электропоезда сорвались и упали вблизи станции «Водники».

«13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, 9-летний ребенок направлен в больницу с диагнозом «открытый перелом ноги», – отмечается в материале.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно открытым данным, станция «Водники» находиться в городе Долгопрудный.