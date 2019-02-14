РИАМО - 14 фев. В подмосковных Луховицах произошло возгорание в квартире пятиэтажного дома, в результате пожара пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

13 февраля в 23:04 очевидец сообщил в МЧС о возгорании в жилом доме по адресу: городской округ Луховицы, улица Мира, дом 13.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на третьем этаже в первом подъезде, угрозы распространения на соседние строения не было. В 23:30 - локализация на площади 10 квадратных метров. В 23:32 - ликвидация открытого горения. В 23:53 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что пожар произошел в пятиэтажном кирпичном доме.