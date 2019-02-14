РИАМО - 14 фев. На станции «Водники» Савеловского направления Московской железной дороги поезд сбил двух детей, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, один из пострадавших скончался, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На станции «Водники» Савеловского направления травмированы два несовершеннолетних, один из них погиб. Причиной инцидента послужил переход железнодорожных путей в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Согласно открытым данным, станция «Водники» находиться в городе Долгопрудный.