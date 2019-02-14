РИАМО - 14 фев. В МГУ и других вузах, а также во многих школах города 17 февраля пройдет XXX математический праздник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в мероприятии, проверить свои силы в решении олимпиадных задач, послушать лекции и поиграть в тематические игры приглашают учеников шестых и седьмых классов. Для этого надо заранее зарегистрироваться.

«Количество участников математического праздника в последние годы постоянно растет. И мы очень рады, что так много школьников интересуются математикой. Сейчас в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов», — сказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что в сентябре прошлого года в столице запустили проект «Математическая вертикаль», в который уже включилось более 300 школ. В профильных классах дети-участники проекта изучают не только алгебру и геометрию, но и более сложные дисциплины, например, теорию вероятностей и статистику.

Математический праздник проводится в столице каждый год с 1990 года. Для желающих подготовиться к соревнованию в интернете опубликовали задания прошлых лет.