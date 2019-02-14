РИАМО - 14 фев. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 4 - минус 2 градуса, по области - минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

Синоптики отметили, что погодные условия в Москве и Московской области начнут меняться. Температура воздуха понизится, атмосферное давление подрастет. Сохранится высокая влажность воздуха.

«Такие колебания основных метеопараметров неблагоприятны для людей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями. Стоит отметить, что метеопатические реакции могут появляться даже у практически здоровых людей, что может быть связано с вегетативными дисфункциональными расстройствами и снижением функциональных резервов организма за длительный зимний период, недостатком солнечного света, гиподинамией», - добавляется в материале.

По словам специалистов, чтобы поддержать организм и повысить его сопротивляемость, следует заниматься физкультурой, в домашних условиях помогут ванны с морской солью или целебными травами, контрастный душ. Необходимо соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать лекарственные препараты для лечения основного заболевания.