РИАМО - 13 фев. В дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, расположенной в подмосковной Балашихе, показали вооруженные тактические автовездеходы багги «Чаборз-М3», которые примут участие в параде 9 мая на Красной площади, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии

«В предстоящем военном параде на Красной площади восемь автомобилей этой модели будут представлены впервые. Сейчас идет подготовка военных вездеходов к прохождению в составе механизированной колонны Росгвардии, а личный состав соединения обучается управлению автоновинкой и сдает экзамены на получение прав категории «А2»», – говорится в сообщении.

На автодроме дивизии прошла демонстрация багги с преодолением элементов препятствий и движением по пресеченной местности. Действия экипажа «Чаборз-М3» в боевой обстановке с использованием имитационных средств прошли с участием личного состава 604 Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.

«Уникальный военный автомобиль «Чаборз М-3» (в переводе с чеченского языка: «Ча» – медведь, «Борз» – волк) – это новинка в военном автопроме, специально сконструированный для бойцов российских спецподразделений. Сноровистые и быстрые «Чаборзы-М3» изготовлены из комплектующих российских производителей», – уточняется в сообщении.

Преимущество «Чаборз» заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья. Плавность хода обеспечивает усовершенствованная подвеска, позволяющая вести прицельную стрельбу прямо на ходу.

Сегодня багги этой модели активно задействованы спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа и успешно прошли тест-драйв во время тактико-специального учения спецподразделений Росгвардии в арктических условиях на Земле Франца-Иосифа.