РИАМО – 13 фев. Автобусную остановку около станции метро «Войковская» на севере столицы намерены отреставрировать, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Бывшая остановка. Павильон начала ХХ века: – освободим от самостроя (in progress) – оставим историческую конструкцию – отправим на реставрацию – выставим в музее», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что естественно в павильоне отсутствует Wi-Fi.

«Но мы его любим и сохраним», – добавляется в сообщении.