РИАМО – 13 фев. Автобусную остановку около станции метро «Войковская» на севере столицы намерены отреставрировать, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».
«Бывшая остановка. Павильон начала ХХ века: – освободим от самостроя (in progress) – оставим историческую конструкцию – отправим на реставрацию – выставим в музее», – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что естественно в павильоне отсутствует Wi-Fi.
«Но мы его любим и сохраним», – добавляется в сообщении.
Войковская. Бывшая остановка. Павильон начала ХХ века:— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 13 февраля 2019 г.
– освободим от самостроя (in progress)
– оставим историческую конструкцию
– отправим на реставрацию
– выставим в музее «Московский транспорт».
У павильона, конечно, нет Wi-Fi и USB. НО МЫ ЕГО ЛЮБИМ И СОХРАНИМ 😭🤗💙 pic.twitter.com/V7C8i886E9
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