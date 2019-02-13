РИАМО – 13 фев. Статус академии хотят дать Государственному училищу духового искусства (ГУДИ), возглавляемому народным артистом России, джазменом Игорем Бутманом, передает ТАСС.

«Мы предполагаем, что академия будет являться тем центром, который будет вести ребят от самого раннего возраста, от самых ранних начинаний», – заявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Он дополнил, что руководитель будет иметь возможность проследить за становлением личности музыканта.

Кибовский подчеркнул, что устанавливается тесное взаимодействие между педагогическим составом колледжа и общеобразовательных школ, чтобы избежать изоляции учебной системы. По его мнению, именно эта проблема существовала раньше.

Также он отметил, что у учащихся уже будут профессиональные стажировки с практикующими мэтрами в джазовой сфере.

Государственное училище духового искусства было создано в 1990 году для подготовки кадров по специальности «Духовые и ударные инструменты». Бутман был назначен директором ГУДИ 15 мая 2017 года.