РИАМО - 14 фев. Заседание Московской областной думы пройдет в четверг, на нем обсудят профилактику правонарушений среди отбывших уголовное наказание и итоги работы трех комитетов, говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Очередное заседание Московской областной думы начнется 14 февраля в 11:00.

«Среди вопросов, внесенных в повестку: о проекте закона Московской области «О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы», в рамках часа территориальных органов с докладом «Об информации о деятельности Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выступит руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев», – говорится в сообщении.

Также с отчетами о деятельности за 2018 год выступят председатели трех комитетов Мособлдумы.