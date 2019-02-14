РИАМО - 14 фев. В День всех влюбленных в Московском зоопарке проведут массовые показательные кормления животных, бесплатно в зоопарк смогут попасть пары, заключившие брак в четверг, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом году мы приготовили для наших обитателей специальные витаминизированные угощения. Животные получат свои любимые лакомства, приготовленные с учетом их вкусовых предпочтений. Полярным медведям дадут фигурный фруктовый лед с яблоками, грушами и ягодами; слонам — печенье с минеральными добавками, испеченное в форме сердец. А борнейским орангутанам и львинохвостым макакам устроят по-настоящему романтический завтрак. Они получат свежую клубнику», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, посетителям киперы (сотрудники зоопарка, ухаживающие за животными) расскажут об особенностях животных, их образе жизни, местах обитания в дикой природе, характере и, конечно, предпочтениях в еде.

У каждого животного свой режим питания и определенный рацион, подобранный с учетом индивидуальных особенностей и потребностей. Регулярные кормления обыкновенно проводятся ранним утром, еще до открытия зоопарка, и вечером, когда посетители покидают его территорию. В День святого Валентина сотрудники зоосада будут дополнительно угощать своих подопечных праздничными лакомствами с 09:30 до 15:00.

Специальный подарок зоопарк приготовил для пар, которые поженились 14 февраля. Они смогут попасть в зоопарк бесплатно.

Для этого нужно показать на кассе свидетельство о регистрации брака или паспорта и получить билеты.