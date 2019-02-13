РИАМО – 13 фев. В проекте «Активное долголетие» принимают участие около 200 тысяч москвичей, за время реализации 13 пожилых пар заключили брак после того, как вступили в столичную программу, передает в четверг ТАСС.

Проект был создан по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2018 году, он стартовал 1 марта. Его цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

«Проекту «Активное долголетие» будет год 1 марта: 8 тысяч кружков во всех районах города, 200 тысяч участников. Но самый главный показатель один – 13 официально зарегистрированных браков, это, наверное, главное наше сегодняшнее достижение», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она уточнила, что проекты направлены на помощь старшему поколению в поддержании активного и здорового образа жизни.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.