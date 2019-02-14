РИАМО - 14 фев. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган в четверг поддержит акцию «Покорми птиц» министерства экологии и природопользования области и совместно с жителями Ивантеевки вывесит кормушки в областном Ивантеевском дендропарке, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Заботиться о природе и тех, кому нужна помощь, – наша обязанность. Животные и птицы не всегда могут прокормить себя в созданных человеком условиях, поэтому нужно делать реальные шаги помощи и учить этому подрастающее поколение. Повесить кормушку, посадить дерево – маленькое действие с большим потенциалом. Будем ждать всех, кто хочет внести свой вклад, в Ивантеевском дендропарке в четверг», – сказал Коган.

Принять участие в акции и повесить свои кормушки в Ивантеевском дендропарке смогут все желающие – вход на мероприятие будет свободный. Участников акции будет ждать музыка, горячий чай из самовара и общение. Акция начнется в 10:00 на центральной площадке дендропарка, а в выходные ее подхватят жители города, которые развесят кормушки в центральном парке Ивантеевки.

Акция «Покорми птиц» стартовала в прошлом году, ее поддержал 51 муниципалитет. Вывесить кормушки вышли десятки тысяч людей.

В этом году первую кормушку повесил заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове.