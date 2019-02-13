РИАМО - 13 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «Кайрос» о нарушении закона о контрактной системе министерством строительного комплекса региона, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Кайрос» на действия (бездействие) министерства строительного комплекса Московской области при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку аппарата рентгенодиагностического хирургического для оснащения лечебного корпуса Дубненской городской больницы.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Кайрос» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Кайрос» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения московского областного УФАС России.