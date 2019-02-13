РИАМО – 13 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в подвале телецентра Останкино на улице Академика Королева, площадь загорания составила пять квадратных метров, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В здании на улице Академика Королева, дом 12 произошло незначительное возгорание в подвале. Площадь около пяти квадратных метров. В 19:53 полная ликвидация загорания», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информации о пострадавших не было. Сотрудники МЧС эвакуацию не проводили.

Объект работает в штатном режиме.

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