РИАМО - 13 фев. В Солнечногорске состоялась первая в этом году встреча министерства имущественных отношений Подмосковья с исполнительными группами муниципалитетов, на которой обсудили реализацию проекта по вовлечению в оборот незарегистрированной недвижимости (ВНО), в прошлом году на кадастровый учет поставлено свыше 190 тысяч объектов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Встречу с представителями Солнечногорска и Клина провели министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, заместитель министра Юрий Лавряков, генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин и первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Иван Астанин.

«В результате этой работы мы достигли хороших результатов – на кадастровый учет поставлено 450 тысяч объектов, из них более 190 тысяч – в 2018 году. Налоговые поступления от данных объектов дадут дополнительных 660 миллионов рублей в год в бюджет», – отметил Коган.

Он уточнил, что в 2016 году было выявлено свыше 900 тысяч объектов недвижимости на 380 тысячах земельных участках, которые не попали в налоговый оборот, не были зарегистрированы. Это стало отправной точкой проекта. Все объекты были включены в специальный реестр неузаконенных домов и строений.

По словам Когана, реестр был опубликован на сайте Минмособлимущества и региональном портале госуслуг РПГУ, чтобы жители области могли проверить свою недвижимость по кадастровому номеру участка. Тогда же в регионе стартовала информационная кампания. Министерством в каждом муниципальном образовании были созданы исполнительные группы, которые информировали жителей и разъясняли процедуры регистрации недвижимости.

Он добавил, что правительство области ставит перед муниципалитетами новые задачи и вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости стало приоритетным проектом Московской области и частью рейтинга оценки работы глав муниципальных образований.

«Цель сегодняшнего совещания сделать акцент на важных аспектах проекта – это налоги и новый порядок регистрации недвижимости. Наша основная задача – информировать граждан и оказывать им содействие в оформлении недвижимости. Московское областное БТИ поможет нам в этой работе», – подчеркнул Коган.

Лавряков рассказал собравшимся о порядке работы в новом году. Он отдельно остановился на том, что пристальное внимание уделят уклонистам от налогов.

«На данный момент нам удалось достучаться до добросовестных собственников. Теперь мы начнем рассылать повторные письма, которые информируют о возможных санкциях, предусмотренных новым законом – это признание постройки самовольной, с угрозой ее сноса. Данная работа направлена на тех, кто сознательно уклоняется от оформления документов», – дополнил замминистра.

В этом году решено также усилить информационную кампанию по разъяснению порядка постановки недвижимости на учет и нововведений в закон относительно регистрации прав на недвижимость, в частности, уведомительном порядке строительства.

Беднягин отметил, что в консультационных центрах Московского областного БТИ в МФЦ Подмосковья жители могут получить бесплатные консультации. Сейчас на территории области действуют 18 таких центров, о работе которых можно узнать на сайте МОБТИ.

Говоря о планах на будущее, Коган напомнил, что сейчас в реестре находится порядка 300 тысяч земельных участков с незарегистрированными объектами. Это, преимущественно, объекты на участках СНТ и ДНТ.

В планах министерства на ближайшие три года стоит вовлечение в оборот данных объектов с помощью исполнительных групп, органов местного самоуправления Московской области и Московского областного БТИ. Регистрация данных объектов принесет бюджету Подмосковья в общей сложности 1,6 миллиарда рублей.

Следующая встреча с исполнительными группами состоится в конце февраля в Богородском городском округе. В ней примут участие исполнительные группы городских округов Электросталь, Электрогорск, Черноголовка и Балашиха.