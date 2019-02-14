РИАМО - 14 фев. Региональный слет участников конкурса «Педагог года» пройдет в подмосковном Подольске в четверг, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подольске 14 февраля стартует юбилейный, XV региональный слет участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья». Он объединит на одной площадке свыше 500 учителей», – сказала Забралова.

Она уточнила, что региональный слет участников областного конкурса проводится в Московской области с 2004 года.

«За все время слета, который длится два дня, его участниками станут члены клуба «Педагог года Подмосковья», участники областного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019», а также молодые специалисты», – добавила Забралова.

Кроме того, по ее словам, гостей ждут более 50 открытых уроков и мастер-классов, участники смогут познакомиться с опытом лучших учителей Московской области.

Местом проведения слета выбрали традиционно родину победителя прошлогоднего конкурса «Педагог года Подмосковья». Все участники смогут обменяться опытом, подготовиться уже непосредственно к конкурсным испытаниям.

В этом году конкурс «Педагог года Подмосковья» пройдет с 1 по 6 апреля в Серпухове.