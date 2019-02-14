РИАМО - 14 фев. Вход на выставку «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» в московском «Манеже» в День всех влюбленных будет бесплатным для тех посетителей, которые придут в образе ее главных героев - Фриды и Диего, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

«Четырнадцатого февраля в течение всего дня посетители приглашаются принять участие в флешмобе Viva la Frida и прогуляться по выставке в образе ее главных героев - Фриды и Диего. Все, кто придет на выставку в образах Фриды Кало и Диего Риверы, смогут посетить ее бесплатно и без очереди. Смелые наряды, яркие краски, многослойность, массивные этнические аксессуары, цветы и ленты помогут создать нужный наряд», – отмечается в материале.

Правила участия просты: вдохновляйтесь фотографиями Фриды Кало или Диего Риверы и их работами, создавайте свой собственный образ и приходите на выставку в ЦВЗ Манеж 14 февраля. Не забудьте сделать фото на экспозиции, выложить в «ВКонтакте» и отметить аккаунт Музея Фаберже с хештегом #Fridamoscow.

Фотографии самых оригинальных образов появятся на странице Музея Фаберже в «ВКонтакте» (vk.com/fabergemuseum), а их авторы получат памятные сувениры от #FabergeMuseumshop и подарки от бренда косметики M.A.C. Cosmetics Russia.

Автор лучшего образа получит в подарок 4 дня в отеле NIZUC Resort&Spa, Канкун, Мексика (на двоих). Также 14-16 февраля с 12:00 по 20:00 будет работать фирменная beauty-зона от M.A.C. Cosmetics.

«В течение 3 дней прямо на выставке можно создать яркий и смелый макияж Фриды бесплатно! Дополните образ венком из сувенирного магазина и отправляйтесь в селфи-зону, чтобы сделать незабываемые фотографии», – дополняется в сообщении.

Кроме этого, 14 февраля на основной выставочной площадке страны, на самой масштабной выставке 2019 года любители оригинальных решений могут признаться в любви второй половинке или даже сделать ей предложение.

Если вас переполняют эмоции, расскажите об этом своему любимому человеку ярко и необычно — пусть окружающие разделят с вами этот праздник любви. Организаторы выставки с радостью помогут воплотить смелую задумку в жизнь. По всем вопросам можно обращаться к Екатерине Пучковой (e.puchkova@fsv.ru, 8(921)960-97-32).