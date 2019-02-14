РИАМО – 14 фев. Солнечногорск присоединится к всероссийской акции «Дарите книги с любовью», в библиотеках муниципалитета и городском парке в четверг организуют сбор книг для детских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Солнечногорский парк впервые принимает в акции, приуроченной к Международному дню книгодарения. Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей с 12 часов принести хорошие издания в «Экодом» на набережной. В поддержку доброго дела там выступит член Союза писателей России Елена Барашкова», – отмечается в сообщении.

Собранные книги подарят воспитанникам реабилитационного центра «Незабудка» и юным победителям конкурсов.

«Помощь в сопровождении мероприятия окажут библиотекари городского центра народного творчества и досуга «Лепсе», – добавляется в материале.

В другое время оставить литературу можно в книжных шкафчиках в парке.