РИАМО - 13 фев. Властям столицы удалось снизить на 40% размер безнадежной задолженности у городских предприятий за два года, говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления Москвы.

Представители Главного контрольного управления города Москвы встретились со студентами Московского городского университета управления правительства Москвы. В ходе встречи им рассказали об особенностях работы ведомства, ключевых направлениях деятельности и, в целом, о трудовых буднях государственного служащего.

«За последние два года Главконтроль реализовал программу учета дебиторской задолженности и как следствие, это помогло снизить на 40% размер безнадежной задолженности у городских предприятий», – отметил специалист аналитического управления Дмитрий Гиляревский.

Он пояснил, что важным направлением в аналитической деятельности Главконтроля выступает мониторинг дебиторской задолженности. По сути, дебиторская задолженность – обычное явление в хозяйственной деятельности предприятий, но требуется держать данный вопрос на постоянном контроле. Если его упустить, то задолженность станет просроченной, а затем безнадежной и в итоге деньги будут потеряны.