РИАМО - 13 фев. На столичных дорогах вечером в час пик сократилось количество машин на 10-15% по сравнению со средой прошлой недели, сообщается в Twitter- аккаунте «Московский транспорт».

Ранее водителей попросили вечером в среду пользоваться городским транспортом – он готов к приему дополнительных пассажиров. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время – после 21 часа.

«Огромное спасибо всем, кто меньше пользовался личной машиной сегодня, особенно вечером, мы видим – 10-15% количества автомобилей на дороге по сравнению со средой прошлой недели. Городской транспорт справляется, ЦОДД выставил регулировщиков, наш прогноз на 20:00 – около 6 баллов», – говорится в сообщении.

Основные проблемные участки сейчас – въезд на вылетные магистрали за пределами Москвы по направлению в область.

За дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД, который при необходимости вводит ручное управление светофорами.

В городе работают 17 экипажей дорожного патруля ЦОДД, которые оказывают автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос. Патрульные также будут регулировать движение на самых сложных перекрестках города.