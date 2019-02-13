РИАМО - 13 фев. В Суккулентной оранжерее «Аптекарского огорода» в Москве расцвела редкая царица ночи «Золотое сердце», у нее ароматные цветки до 25 сантиметров в диаметре, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Впервые в новейшей истории старейшего ботанического сада России – «Аптекарского огорода» – в Суккулентной оранжерее расцвела редкая царица ночи «Золотое сердце» – уникальный Селеницереус хризокардиум, или золотистоцветковый, (Selenicereus chrysocardium) семейства Кактусовых с необычайно крупными и ароматными цветками до 25 сантиметров в диаметре», – отмечается в сообщении.

Растение может достигать нескольких метров в длину и занимать довольно широкое пространство. На стеблях образуются воздушные корни, они цепляются за стволы и ветки деревьев и помогают растению подниматься вверх.

Цветки раскрываются ночью и закрываются к утру. Наружные лепестки кремовые, с красноватым отливом, внутренние лепестки белые. В центре находятся многочисленные ярко-желтые тычинки, отчего серединка цветка кажется золотой. Это и дало видовое название chrysocardium, что в переводе с латинского означает «золотое сердце».

«Это растение появилось в коллекции сада много лет назад, однако расцвело только сейчас. По загадочным причинам первый цветок не закрылся утром, как у других цариц ночи, а остался открытым почти что до вечера. Вероятно, дело в прохладе», – добавляется в материале.

Ожидается, что второй цветок раскроется вечером в среду, третий – вечером 14 февраля. Таким образом гости сада смогут увидеть цветение царицы ночи днем 14 и 15 февраля.

Поскольку это растение цветет впервые, предсказать его поведение на 100% невозможно. Царицы ночи цветут один раз в год, ночью и очень зрелищно.

В «Аптекарском огороде» представлена самая большая коллекция цариц ночи в России и, вероятно, в мире – 18 видов из 25, известных науке. Название «Селеницереус» произошло от имени богини луны в древнегреческой мифологии Селены, а «цереус» – это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел.

«День всех влюбленных в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» отметят тремя праздничными концертами в тропиках – 14, 15 и 16 февраля», – добавляется в материале.

Кроме того, 14 февраля пройдет мероприятие «Дуэт в саду» с любовными оперными дуэтами Моцарта, Чайковского, Россини в исполнении ведущих солистов МАМТ Дмитрия Зуева и Натальи Петрожицкой.

«Помимо романтичного концерта зрителей ждет откровенный разговор с артистами — живое общение о дуэте как явлении. Звезды театра раскроют все секреты работы в тандеме», – резюмируется в сообщении.