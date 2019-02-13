РИАМО - 13 фев. По итогам проверки Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте должностное лицо столичного аэропорта «Внуково» оштрафовали за нарушения при эксплуатации специальной техники и неуплату за нее налогов, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов при эксплуатации специальной техники в аэропорту «Внуково».

«Установлено, что на аэродроме эксплуатировалась специальная техника, не зарегистрированная в органах ГИБДД и Гостехнадзора, надлежащий контроль за техническим состоянием машин со стороны уполномоченных органов не осуществлялся. Кроме того, в ходе проверки выявлена неуплата транспортного налога за указанную технику», - уточняется в материале.

В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокурора ответственное должностное лицо АО «Международный аэропорт «Внуково» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 11.3 КоАП РФ (нарушение порядка организации движения специального транспорта и средств механизации на аэродроме) и ему назначено наказание в виде штрафа.

«Помимо этого, в адрес руководителя аэропорта внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения ответственное должное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, в государственный бюджет оплачен транспортный налог», - добавляется на сайте.