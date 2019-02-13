РИАМО – 13 фев. В трех отделениях Института педиатрии в Москве 13 детей заразились кишечной инфекцией, сейчас специалисты пытаются установить источник инфекции, сообщает РЕН ТВ.

«Все дети продолжают лечение в больнице. В самом медучреждении провели санитарную обработку, а у всех, кто общался с заболевшими пациентами, были взяты анализы», - отмечается в материале.

Следователи проводят проверку по факту инцидента. На месте происшествия работают и сотрудники Роспотребнадзора. В настоящий момент пытаются установить источник заражения.